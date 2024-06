Frank Wichert (1967 – 2024)

Im Januar 2024 erreichte das DISS die traurige Nachricht, dass Frank Wichert im Alter von 57 Jahren nach längerer, schwerer Krankheit am 8. Januar verstorben ist.

Frank war lange Zeit in den 1990er und 2000er Jahren Mitarbeiter in unserem Institut. Während seines Studiums hatte er als studentische Hilfskraft bei Siegfried Jäger gearbeitet. Nach seinem Examen wurde er dessen wissenschaftlicher Mitarbeiter.

Seine Mitarbeit im DISS konzentrierte sich vor allem auf diskursanalytische Studien zu Migration, Rassismus, Krieg und Biopolitik. Zu diesen Themen hielt er nicht nur im Institut zahlreiche Vorträge. In seiner Dissertation unternahm er eine Kritische Diskursanalyse, in der er die Konstruktion von Männlichkeitsbildern in hegemonialen Medien untersuchte.

Im Institut war er einer der Gründungsmitglieder der Diskurswerkstatt, die heute immer noch existiert. Außerdem war er Mitglied des Beirats im DISS. Zu Siegfried Jägers 60. Geburtstag hat er zusammen mit Ernst Schulte-Holtey, Ina Ruth und mir die Festschrift „Wissenschaft Macht Politik“ im Verlag Westfälisches Dampfboot herausgegeben.

Nach seiner aktiven Zeit im DISS arbeitete er als Lehrer für Deutsch und Philosophie – zuletzt an der Ernst-Barlach-Gesamtschule in Dinslaken.

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau, seiner Tochter und seinen Eltern sowie allen, die ihm nahestanden.



Wir werden Frank als freundlichen, humorvollen und warmherzigen Kollegen in Erinnerung behalten.

Duisburg im April 2024,

Gabriele Cleve