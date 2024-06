Hannah Kaufmann: Körperliche Selbstbestimmung

Körperliche Selbstbestimmung

feministische Positionen zur Abtreibung

Eine Diskursanalyse von Hannah Kaufmann

Duisburg, 2023

Die KDA untersucht den Diskurs über die Abtreibungspragraphen §§ 218 + 219a in feministischen Medien am Beispiel der Kommentierung der Verurteilung der Ärztin Kristina Hänels am 24.11.2017. Dabei werden Sagbarkeitsfelder, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Zeitschriften MISSY Magazine (3./4. Welle Feminismus) und EMMA (2. Welle) anhand von Struktur- und Feinanalysen herausgearbeitet.

-> Analyse als PDF: https://www.diss-duisburg.de/download/onlinebibliothek/Koerperliche-Selbstbestimmung-Kaufmann-2023