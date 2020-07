Corona-Update (Stand: 21. Juli)

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Corona-Pandemie zwingt auch das DISS zu einer Umstellung der Arbeit. Alle geplanten Veranstaltungen und Arbeitskreistreffen fielen zunächst einmal aus. Stattdessen stellten wir – so gut es geht – auf Video- und Telefonkonferenzen und auf Home-Office um.

Allmählich kehren wir zum regulären Betrieb zurück. Die Diskurswerkstatt und der AK Antiziganismus treffen sich inzwischen unter Wahrung der Abstandsregeln real. Die Paktikant*innen arbeiten z.T. vor Ort, z.T. per Homeoffice.

Wir sind nach wie vor telefonisch erreichbar. Bitte sprechen Sie auf den Anrufbeantworter (0203-20249), wir versuchen zurückzurufen. Sie erreichen uns auch nach wie vor über unser Mail-Postfach info@diss-duisburg.de und über die Mailadressen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir werden uns nicht unterkriegen lassen, und Sie werden auch in Zukunft von uns hören.

Leider war die Tagungsstätte Frankenwarte in Würzburg gezwungen Insolvenz anzumelden. Deshalb kann unser Jahrescolloquium im November nicht in der geplanten Form stattfinden.

Stattdessen wird in diesem Jahr ein auf einen Tag reduziertes Colloquium in Duisburg stattfinden.

Thema: Neue Normalität durch Corona (Arbeitstitel)

Referieren wird u.a. Jürgen Link

Datum: 28. November 2020

Ort: Jugendherberge Duisburg-Sportpark

Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 40 Personen begrenzt.

Details zum Teilnehmer*innenbeitrag, Programm und Anmeldung können Sie bei uns erfragen.



Wir freuen uns jetzt schon darauf, Sie und uns im November auch im realen Leben wieder treffen zu können.

Bitte beachten Sie auch unseren Spendenaufruf für eine kritische Wissenschaft. Wir sind dringend auf Ihre Unterstützung angewiesen.



Beste Grüße aus dem DISS – Bleiben Sie gesund!

Martin Dietzsch

