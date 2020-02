Vortrag „Weniger Arzt im künstlich intelligenten Gesundheitssystem“

10. März 2020 | 19 Uhr | DISS

Online-Sprechst unden beim Arzt per Telemedizin und Gesundheits-Apps auf Rezept – die Digitalisierung des Gesundheitssystem verspricht „zeitgemäßen Service“ für den Patienten. Doch es geht um mehr: Gesundheitsindustrie und Krankenkassen wollen das persönliche Gesundheitsbemühen jedes „Kunden“ erfassen und durch die Einführung von dynamischen Tarifen individuell bepreisen. Der ehemalige Solidargedanke hat ausgedient. Die freie Arztwahl ebenfalls: künstlich intelligente Gesundheits-Apps sollen zukünftig vorfiltern, wer mit welchem Anliegen (nicht-virtuellen) Zugang zum Arzt bekommt.

Wie können Ärzte und Patienten gemeinsam eine solche Entwicklung abwenden? Wie lässt sich ein solidarisches Gesundheitssystem denken?

Dieser Vortrag versucht eine Bestandsaufnahme der derzeitigen, grundlegenden Veränderungen im Gesundheitssystem und soll einen Einstieg bieten in ein neues Forschungsprojekt am DISS: Die Analyse der Akzeptanzbedingungen für eine solche Transformation.

Vortragender: Dr. Guido Arnold

