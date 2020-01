#120Dezibel: Frauenrechte oder Antifeminismus?

Neuerscheinung: bei der FGW

Diskursanalyse von Autor*innen aus dem DISS

Margarete Jäger, Max Kroppenberg, Benno Nothardt, Regina Wamper (2019)

#120Dezibel: Frauenrechte oder Antifeminismus?

Populistische Diskursstrategien der extremen Rechten und Anschlussstellen im politischen Mainstream.

Nähere Infos auf DISSkursiv

By bn in Aktuelles on