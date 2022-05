Neuerscheinung Entwicklungspolitik

Neuerscheinung Edition DISS 48

Sara Madjlessi-Roudi

Ordnen und Regieren

Eine postkoloniale Diskursanalyse des Konzepts ›Zivilgesellschaft‹ in der deutschen Entwicklungspolitik

ISBN 978-3-89771-777-0

476 Seiten, 29,80 €

Unrast-Verlag

Nähere Infos auf unserem DISSkursiv Blog

By mdie in Aktuelles on