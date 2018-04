Vortragsreihe Bekämpfung des Antiziganismus

Das DISS lädt gemeinsam mit dem Zentrum für Erinnerungskultur der Stadt Duisburg ein zu einer Vortragsreihe zum Thema

Zur Bekämpfung des Antiziganismus heute.

In der Zeit vom April bis zum Juli 2018 werden sieben Vorträge stattfinden. Referentinnen und Referenten sind Dr. Markus End, Dr. Sebastian Winter, Rafaela Eulberg, Prof. Dr. Astrid Messerschmidt, Joachim Krauß, Sylvia Brennemann und Merfin Demir.

Nähere Infos auf unserem Blog DISSkursiv: http://www.disskursiv.de/2018/02/22/vortragsreihe-antiziganismus/

