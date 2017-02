Texte zur Partei AfD

*** Neu: JF-Petry versus IfS-Höcke – Kampf der zwei Linien***

Sondierungen zur AfD:

1. Marc Jongens AfD-Manifest und die jungkonservative Neue Rechte.

2. Die AfD als „Staubsauger“ und „Kantenschere“ – Turbulenzen im jungkonservativen Lager.

3. „Konservative Volkspartei“ – Über das Interesse der jungkonservativen Neuen Rechten an der AfD.

4. Außenpolitische Sandkastenspiele – Die Russlandfrage aus der Sicht der jungkonservativen Neuen Rechten

5. AfD-Grundsatzprogramm: Nationaler Wettbewerbsstaat auf völkischer Basis

6. DISS-Mitarbeiter Jobst Paul legt eine Analyse der IfS-Rede des AfD-Politikers Björn Höcke vor: Der Niedergang – der Umsturz – das Nichts. Rassistische Demagogie und suizidale Perspektive in Björn Höckes Schnellrodaer IfS-Rede. Außerdem erschien sein Höcke-AdF-Tagebuchs.

7. Kampf zweier Linien. Über das Verhältnis von AfD und der Neuen Rechten

By mdie in Aktuelles on